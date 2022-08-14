Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
447.186
1.00%
BTXN Coin
6.52
-6.59%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    14 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

    Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 14 Ağustos Pazar günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...
    • 14.08.2022 - 09:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    14 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

    Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

    Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor.

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

    Peki, 14 Ağustos tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte, altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

    Gram altın

    Gram altın alış: 1.038,87

    Gram altın satış: 1.039,38

    Çeyrek altın

    Çeyrek altın alış: 1.702,00

    Çeyrek altın satış: 1.716,00

    Yarım altın

    Yarım altın alış: 3.393,00

    Yarım altın satış: 3.433,00

    Tam altın

    Tam altın alış: 6.786,00

    Tam altın satış: 6.844,00

    14 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın ne kadar oldu? #1


    İlginizi Çekebilir

    BES’in büyüklüğü 330 milyar lirayı aştı
    Ekonomi

    BES’in büyüklüğü 330 milyar lirayı aştı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    İrem Derici’den sahne öncesi mini şov
    Magazin

    İrem Derici’den sahne öncesi mini şov

    Görüş Bildir