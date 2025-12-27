14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 156 organizatör yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır güvenliğinin korunması kapsamında gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Ypılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 156 organizatör yakalandı bunlardan 112'si tutuklanırken 44'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

"156 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI"

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:

14 ilde son 2 haftadır Jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda; 156 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörünü yakaladık, 112'si tutuklandı. 44'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.



Yürütülen koordineli çalışmalar sonucu, büyük şehirlerimizden sahil şeridinde bulunan illerimize uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Edirne, Muğla, Aydın, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Mersin, Van, Şanlıurfa, Erzurum, Hatay ve Gaziantep'te İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıklarımızca karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarımızda; 120 adet araç ile 13 adet bot ele geçirildi.

"BU TARZ YAPILARA KARŞI HEM SAHADA HEM DE HUKUKİ ZEMİNDE CAYDIRICI MEKANİZMALAR İŞLETİLMEKTEDİR"