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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği ABD’nin New York kentinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
    • 20.09.2022 - 20:38
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

    BM 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki temaslarını sürdürüyor.

    BM’deki konuşmasının ardından temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşme gerçekleştirdi.

    Basına kapalı yapıldı

    Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü #1

    "Tüm ülkeleri, Türkiye’nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına samimi destek vermeye çağıyorum"

    BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri, Türkiye’nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına samimi destek vermeye çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek; makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik çözümü beraberce bulmamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

    "Diğer yandan, milyonlarca insanı mağdur eden tüm bu felaketler, etkin çok taraflılığın Birleşmiş Milletler’de vücut bulması için daha fazla çaba gösterme sorumluluğumuzu, hepimize bir kere daha hatırlatmıştır." değerlendirmesiyle sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletleri, kapsayıcı vasfına yakışan, daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yeniden yapılandırmamız şarttır." demişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü #2

    "Dünya beşten büyüktür"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilhassa Güvenlik Konseyi’nin daha etkin, demokratik, şeffaf ve hesap verebilir bir yapı ve işleyişe kavuşturulması, tüm insanlığın barış, adalet ve refah arayışında önemli bir dönüm noktası teşkil edecektir. Bu yöndeki ortak vazifemizi unutturmamak için, ‘dünya beşten büyüktür’ ve ‘daha adil bir dünyanın mümkündür’ olduğu gerçeğinin altını, her platformda en kuvvetli şekilde çizmeye devam edeceğiz. İnanç ve azimle yürüttüğümüz bu mücadeleye, tüm üye ülkelerden destek beklediğimizi, burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye’nin dış politikadaki vizyonu daima barış odaklı olmuştur. Bölgemizden başlayarak tüm dünyada sulhu sükûnun hâkim kılınması için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü #3


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