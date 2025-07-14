15 Temmuz direnişinin simge noktaları

15 Temmuz 2016 yılında, FETÖ terör örgütü tarafından yapılan hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti..

Bir grup hain asker, vatandaşlara bombalar yağdırdı.

Planlanandan erken yapılan darbe girişimi, bedenini kurşunlara siper eden vatan evlatları sayesinde engellendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine yurdun birçok yerinde sokağa çıkan binlerce vatandaş, tankların altına yattı ve darbecilerin ilerlemesine engel oldu.

Hainler ise gözlerini bile kırpmadan kendilerine karşı durmaya çalışan binlerce kişiye kurşun yağdırdı.

En büyük kayıp ise Boğaziçi Köprüsü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Gölbaşı'nda verildi.

Vatanlarını korumak isteyen binlerce kişi, ateş altında kalarak can verdi.

KRİTİK BÖLGELER BOMBALANDI

Darbe girişiminin başarılı olmasını isteyen hainler, kritik noktaları da bombalamaya başladı.

TRT'ye giren ve bildiri okutan hainler, Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire

Başkanlığı'na, ardından Özel Harekat Başkanlığı'na saldırdı.

Ayrıca darbecilerin kontrolündeki helikopterler, Yenimahalle'deki MİT yerleşkesini taradı.

Meclisi bile bombalayan hainlerin darbe girişimi, kahraman asker Ömer Halisdemir sayesinde başarısız oldu.

Halisdemir darbeci Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştirdi ve hain askerlerin ateş açması sonucu da şehit oldu.

251 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLDU

Darbecilerin saldırılarında 251 vatandaşımız şehit olurken, 2 bin 703 kişi de yaralandı.

DİRENİŞİN SİMGE NOKTALARI FOTOĞRAFLANDI

Direnişin simgesi haline gelen ve o gece ağır hasar gören yerleri, darbe girişiminin 9. yıl dönümünde yeniden fotoğraflanarak o günkü haliyle bugünkü durumunu yan yana getirdi.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

Darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı'nın çevresi, direnişin en güçlü yaşandığı yerlerden birisiydi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM)

Kurulduğu günden beri hiçbir saldırıya maruz kalmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi de o gece darbecilerin hedefi oldu.

Savaş uçakları tarafından bombalanan meclis yerleşkesi ağır hasar gördü. Bombalardan birinin isabet ettiği TBMM'deki Başbakan ofisinin önü, demokrasinin mabedine yapılan saldırının belleklerden silinmemesi için olduğu gibi korundu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

Darbe girişimi sırasında vatandaşların en çok direniş gösterdiği Boğaziçi Köprüsü'nün adı, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak değiştirildi.

Köprünün üzerindeki gişeler de kalktı.