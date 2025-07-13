15 Temmuz etkinlikleri 'Zaferin Adı Türkiye' temasıyla gerçekleştirilecek

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti.

Dini bir oluşum izlenimi vererek kurulduğu günden itibaren 'devletin kılcal damarlarına sızmaya çalışan', çeşitli yöntemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerine de mensuplarını yerleştiren FETÖ, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulundu.

Vatandaşların çabası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle darbecilere geçit verilmedi.

ANMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla yurt içi ve yurt dışında geniş çaplı anma etkinlikleri gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, etkinliklerde 15 Temmuz'da, Türk milletinin sarsılmaz duruşu ve direnciyle yazılan bu destanın adının Türkiye olduğu vurgulanacak.

İLETİŞİM BAŞKANI KONUŞACAK

Ayrıca başkanlıkça, anma etkinlikleri kapsamında 16 Temmuz'da, Ankara'da "15 Temmuz: Hafıza, Adalet ve Gelecek" başlıklı bir panel de düzenleyecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açış konuşmalarıyla başlayacak olan panele, çok sayıda akademisyen, gazeteci ve sivil toplum temsilcileri katılacak.

ÜÇ OTURUMDAN OLUŞACAK

Üç oturumdan oluşan panelde, 15 Temmuz'un hukuki, kurumsal ve toplumsal boyutları çok yönlü bir şekilde ele alınacak.

"Demokrasiye Sahip Çıkmak: Sivil Direnişin Gücü" başlıklı ilk oturumda, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında halkın gösterdiği sivil direniş, demokratik rejimlerin dayanıklılığı bağlamında değerlendirilecek.

"Demokrasi Nöbeti: 15 Temmuz'un Ardından Türkiye" başlıklı ikinci oturumda, hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin siyasi, toplumsal ve kurumsal dönüşümü, milli birlik ruhu ile inşa edilen demokratik refleksler üzerinde durulacak.

"15 Temmuz'un Hukuki Süreci" başlıklı son oturumda ise hukuki süreçler ve adalet mekanizmaları çerçevesinde, darbecilerin yargılanması ve demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi tartışılacak.

200 GAZETECİ KATILACAK

Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle 14-18 Temmuz tarihleri arasında, Ankara ve İstanbul'da kapsamlı bir medya programı düzenlenecek.

81 ilden 81 yerel medya temsilcisi ile yurt dışından 39 ülkeden davet edilen 120 yabancı basın mensubu olmak üzere toplamda 200 gazeteci, programda yer alacak.

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Türkiye'nin darbe girişimine karşı gösterdiği ortak irade vurgulanacak, toplumsal dayanışmanın önemi ortaya konarak, halkın geleceğine sahip çıkma kararlılığı dünya kamuoyuna anlatılacak.

Programın Ankara kısmında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve TBMM ziyaretleri yer alırken, İstanbul'da ise Hafıza 15 Temmuz Müzesi, İstanbul Valiliği ziyareti ile çeşitli bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

360 DERECE İLETİŞİM KAMPANYASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği iş birliğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı.

İletişim Başkanlığı, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde, "Zaferin Adı Türkiye, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi açıldı.

TREN HAREKET EDECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni de Ankara'dan "Zaferin Adı Türkiye" diyerek 14 Temmuz saat 10.55'te hareket edecek.

Öte yandan, "Zaferin Adı Türkiye" temalı görseller de kamu kurum ve kuruluşlarının led ekranlara yansıtılacak.

AVRUPA'NIN BİRÇOK KENTİNDE PANEL

Uluslararası düzeyde FETÖ ve faaliyetlerine yönelik bir bilinç oluşturulması, Türkiye'nin gücünü, birlikteliğini ve her türlü zorluğu aşma kararlılığını dünyaya etkili bir şekilde duyurmak amacıyla Viyana, Saraybosna, Varşova, Berlin, Tiran gibi başkentlerde de paneller gerçekleştirilecek.

Fotoğraf sergilerinin de düzenleneceği programlarda, FETÖ'yü tüm yönleriyle anlatan, milletin direnişini ve demokrasi zaferini vurgulayan "15/07 Şafak Vakti" filmi gösterime sunulacak.

Ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan içeriklerin yer aldığı led ekranlı kamyonetler de New York'un ve Londra'nın kalabalık cadde ve sokaklarında dolaştırılacak.