15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın oğlu YKS'de derece yaptı

Hem öğrenciler hem de aileler tarafından büyük bir heyecanla beklenen haber, 19 Temmuz sabah saatlerinde geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı paylaşımla 2025-YKS sonuçlarının açıklandığını duyurmuştu.

YKS SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

2,5 milyondan fazla adayın başvurduğu YKS sonuçlarının açıklandığını belirten Ersoy, adayların sınav sonuçlarına "https://ykssonuc.osym.gov.tr/" internet adresi üzerinden erişebileceğini bildirmişti.

Dereceye girerek hem kendilerini hem ailelerini gururlandıran üniversite adayları, şimdi önlerindeki tercih sürecine odaklanmış durumda.

15 TEMMUZ ŞEHİDİ HALİL KANTARCI'NIN OĞLUNDAN BÜYÜK BAŞARI

Bu yıl YKS sınavına giren öğrencilerden biri de 15 Temmuz şehidimiz Halil Kantarcı'nın oğlu Ali Cihad Kantarcı oldu.

Sınavda büyük başarıya imza atan Marmara Anadolu İmamhatip öğrencisi Ali Cihad Kantarcı'nın YKS Dil sınavında Türkiye 577’ncisi olduğu öğrenildi.

15 TEMMUZ GECESİ ŞEHİT OLDU

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Çengelköy Polis Merkezi’nin askerler tarafından basıldığını duyan 3 çocuk babası 36 yaşındaki kuyumcu esnafı Halil Kantarcı, buraya gitmek üzere evden ayrılmış, yolda darbeciler tarafından önü kesilip 2 kurşunla vurularak şehit edilmişti.