15 Temmuz'la ilgili hakaret içerikli paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı

15 Temmuz'la ilgili hakaret içerikli paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz kanlı darbe girişimine yönelik küfürlü paylaşımda bulunan şahsın İzmir'de gözaltına alındığını duyurdu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 6 yıl önce 15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimine kalkıştı.

Darbe girişimine karşı sokağa çıkan halk, büyük bir kahramanlık örneği sergiledi.

Kanlı darbe girişiminin altıncı yılında yaşananlar anılırken, bir yandan da küstah paylaşımlar yapılmaya devam ediyor.

15 Temmuz'a yönelik çirkin paylaşım

Sosyal medyada bir kullanıcı 15 Temmuz hain darbe girişiminin gerçek olmadığını iddia etti.

Şahsın ağza alınmayacak hakaretlerle yaptığı paylaşım kısa sürede büyük tepki topladı.

Gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya sessiz kalmayarak bir duyuru yaptı.

Soylu, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan hesabın gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Soylu, “15 Temmuz Destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir Polisimiz tarafından gözaltına alındı” ifadelerine yer verdi.