Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesinde kararlı adımlarla ilerliyor.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarını başarıyla sürdüren kahraman askerlerden her geçen gün bir başarı haberi daha geliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, başarılı haberi bu kez Fırat Kalkanı bölgesinden bildirdi.

"2 terörist etkisiz hale getirildi"

Bakanlık, o açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."