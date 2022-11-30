Petrol
86.74
2.96%
Euro
19.3447
0.51%
Dolar
18.6316
-0.03%
Altın
1.055
0.72%
Borsa
4980
0.36%
Bitcoin
319.574
2.17%
BTXN Coin
5.49
-1.78%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 16:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesinde kararlı adımlarla ilerliyor.

    Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarını başarıyla sürdüren kahraman askerlerden her geçen gün bir başarı haberi daha geliyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, başarılı haberi bu kez Fırat Kalkanı bölgesinden bildirdi.

    "2 terörist etkisiz hale getirildi"

    Bakanlık, o açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

    "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1


    Meteoroloji'den sağanak uyarısı
    Gündem

    Meteoroloji'den sağanak uyarısı

    Hangi kara yolunda çalışma var? 30 Kasım 2022 kara yollarında son durum...
    Yaşam

    Hangi kara yolunda çalışma var? 30 Kasım 2022 kara yollarında son durum...

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Görüş Bildir