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    Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
    • 26.09.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 11:49
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    Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

    Operasyon bölgelerinde teröre geçit yok...

    Kahraman Türk askerleri, teröristler tarafından düzenlenen saldırı girişimine engel olmaya devam ediyor.

    Son olarak Barış Pınarı bölgesinde teröristlere yönelik önleyici operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

    MSB duyurdu

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    2 terörist etkisiz hale getirildi

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

    Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü #1


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