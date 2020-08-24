Türkiye'de güncel koronavirüs verileri

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 237 bini geçti. Virüs son 24 saatte 18 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 18 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 139 oldu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ VAR GÜCÜYLE HASTALARIMIZI İYİLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYO"

Bakan Koca koronavirüs tablosunu, "Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak." notuyla paylaştı.