2022 İSTANBUL TOPLU TAŞIMA I Öğrenci, tam aylık akbil ücreti ne kadar? İETT, metro, metrobüs kaç TL?

2022 İSTANBUL TOPLU TAŞIMA I Öğrenci, tam aylık akbil ücreti ne kadar? İETT, metro, metrobüs kaç TL?

İstanbul'da yaşayan ve toplu taşıma kullananlar, "Öğrenci, tam aylık akbil ücreti ne kadar? İETT, metro, metrobüs kaç TL?" sorularının cevaplarını arıyor.

İstanbul'da yaşayan ve toplu taşımayı kullanan vatandaşlar, akbil fiyatlarının son halini merak ediyor.

Birçok şeye peş peşe zam gelirken, akbillere zam gelip gelmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Zam dışında da son güncel fiyatları öğrenmek isteyenler, "Öğrenci, tam aylık akbil ücreti ne kadar? İETT, metro, metrobüs kaç TL?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Öğrenci, tam aylık akbil ücreti ne kadar? İETT, metro, metrobüs kaç TL? İşte yanıtı...

Öğrenci, tam aylık akbil ücreti ne kadar? İETT, metro, metrobüs kaç TL?

İstanbul’da 5,48 olan elektronik bilet fiyatı 7,67 liraya,

İlk aktarma 3,92 liradan 5,48 liraya,

Tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya yükseldi.

Sosyal kart abonman ücreti 267 liradan 374 liraya yükseldi.

2,67 lira olan öğrenci indirimli elektronik bilet ücreti 3,74 liraya,

78 lira olan öğrenci abonman ücreti 109 liraya,

3,92 lira olan öğretmen indirimli bilet ücreti 5,49 liraya, arttı.

7 lira olan sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,8 lira,

20 lira olan kısa mesafe 28 lira,

3,75 lira olan minibüs indi bindi ücreti 5,25 lira,

396 lira olan 0-1 km arası okul servis ücreti 554 lira olarak belirlendi.

211 lira olan personel servis ücreti (10 – 17 koltuk kapasiteli taşıt ilk kalkış) 295 lira şeklinde düzenlendi.

Tam akbil 5.48 TL'den 7.67 TL'ye

Öğrenci akbil 2.67 TL'den 3.74 TL’ye

Öğretmen akbil 3.92 TL'den 5.49 TL'ye

Aylık Tam İstanbulkart 430 TL'den 602 TL'ye

Aylık Öğrenci İstanbulkart 78 TL'den 109 TL'ye yükseldi.

METROBÜS ÜCRET TARİFESİ

Metrobüste durak sayısına ücret en kısa mesafe tam bilet 3.92 TL'den 5.49 TL'ye, en uzun mesafe ücreti de 8.13 TL'den 11.38 TL'ye çıktı.

Öğrenci kısa mesafe ücreti 1.73 TL'den 2.42 TL'ye, en uzun mesafe öğrenci bileti 2.67 TL'den 3.74 TL'ye çıktı.

Öğretmen ve diğer indirimli kartlarda en uzun mesafe 4.46 TL'den 6.24 TL'ye, en kısa mesafe ise 2.44'den 3.39 liraya yükseldi.

MARMARAY ÜCRET TARİFESİ

Marmaray'da tam en kısa taşıma ücreti 5.48 TL'den 7.67 TL'ye, tam parkur 12.12 TL'den 16.97 TL'ye çıktı. Öğrenci için en kısa mesafe ücreti 2.67 TL iken 3.74 TL oldu. Tam parkur öğrenci ücreti ise 5.48 TL'den 7.67 TL'ye yükseldi.

Öğretmen ve diğer indirimli geçişlerde de 3.92'lik kısa mesafe ücreti 5.49 TL, 8.45 TL'lik tam parkur ücreti 11.83 TL'ye çıkarıldı. 1 geç bilet 23 TL'den 32 TL'ye, 2 geç bilet 35 TL'den 49 TL'ye, 3 geç bilet 67 TL'den 94 TL'ye fırladı.

ŞEHİR HATLARI VAPURLARI ÜCRET TARİFESİ

Şehir Hatları vapurlarında da hatlara göre yeni tarife düzenlemesi yapıldı. Tüm hatlarda öğrenci ücreti 2.67 TL'den 3.74 TL'ye çıktı.

3.92 TL'lik öğretmen ve diğer indirimli geçiş ücreti de 5.49 TL'ye yükseldi. Hatlarına göre tam bilet ücretleri de 7.67 TL ile 12.05 TL arasında değişiyor.

Şehir Hatları ve özel deniz motorlarının Adalar seferlerinde yeni ücretler şöyle oldu:

İlk biniş tam bilet ücreti ve aktarma 15.64 TL'den 21.90 TL'ye çıktı.

Öğrenci 7.82 TL'den 10.95 TL'ye, öğretmen 10.95 TL'den 15.33 TL'ye yükseltildi. Adakartlı ücreti 9.38 TL'den 13.13 TL'ye, aktarma ücreti 5.86 TL'den 8.20 TL'ye çıktı.