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    2022’nin ilk 7 ayında 158 kadın öldürüldü

    İçişleri Bakanı Soylu, 2021'in ilk 7 ayında 166 olan kadın cinayeti sayısının, bu yılın aynı döneminde 158 olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 16:10
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    2022’nin ilk 7 ayında 158 kadın öldürüldü

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 yılının ilk 7 ayında öldürülen kadınların sayısını açıkladı.

    “Tahammülümüz yok”

    Twitter hesabından bir açıklama yapan Bakan Soylu, “Bir kadın cinayetine dahi tahammülümüz yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

    “Şiddetle mücadeleye devam ediyoruz”

    2021'in ilk 7 ayında maalesef 166 olan kadın cinayeti, 2022 ilk 7 ayında 158 oldu. '1' sayısının bile fazla olduğunun bilinci ile aile içi ve kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle toplumun tüm kesimleriyle birlikte şiddetle mücadeleye devam ediyoruz.” dedi.

    4 milyona yakın kadın KADES indirdi

    Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bakanlık tarafından geliştirilen uluslararası ödüllü Kadın Acil Destek Uygulaması'nın bugüne kadar 3 milyon 855 bin 777 kişi tarafından indirildiği ve 459 bin 478 ihbara müdahale edildiği belirtildi.

    2022’nin ilk 7 ayında 158 kadın öldürüldü #1


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