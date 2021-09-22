22 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

22 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 22 Eylül Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün 8,63 seviyesinde günü tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 8,63 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dünü ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

22 EYLÜL 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Kritik iki merkez bankası faiz kararı öncesinde Türk Lirası'nda yatay hareketler söz konusu.

Sınırlı aşağı yönlü hareketler görülürken euro/TL, 10,11'lerde işlem görüyor. Dolar/TL ise 8,61-8,62 düzeyinde el değiştiriyor.