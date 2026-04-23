23 Nisan! Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram

Türkiye, Kurtuluş Savaşı'nı 19 Mayıs 1919'da başlatmış, bir yandan düşmanları yurttan temizlerken bir yandan da birlik beraberlik içinde yeniden doğuş ve çağı yakalamak savaşı yürütüyordu.

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Ankara'da açıldı.

1921'de "23 Nisan", Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.

1927'de Himaye-i Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu) 23 Nisan'ı "Çocuk Günü" ilan etti.

"ÇOCUK BAYRAMI" İLAN EDİLDİ

23 Nisan, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde ilk kez çocuk bayramı olarak kutlandı.

UNESCO'nun 1979'u "Çocuk yılı" ilan etmesiyle 23 Nisan, uluslararası nitelik kazandı.

DÜNYADA ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYE EDEN İLK VE TEK ÜLKE

Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke ünvanına sahip.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1929 yılında çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, zamanla sadece bir ulusal bayram olmaktan çıkıp uluslararası bir çocuk şölenine dönüştü.

Türkiye, bu yönüyle dünyada çocuklara özel bir bayram hediye eden ve bunu farklı ülkelerden çocukların katılımıyla küresel ölçekte kutlayan ilk ülke oldu.

ÇOCUK ŞENLİĞİNDE DÜNYA ÇOCUKLARI EĞLENİYOR

1979’dan itibaren “Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği” ile dünyanın birçok ülkesinden çocuklar Türkiye’ye davet edilmeye başlandı. Böylece 23 Nisan, hem milli egemenliğin hem de çocukların dünyada buluştuğu özel bir gün haline geldi.

Bu nedenle Türkiye için 23 Nisan, yalnızca bir bayram değil; çocuklara verilen değerin ve barış içinde bir gelecek idealinin simgesi olarak da öne çıkıyor.