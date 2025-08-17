23 yılda depreme karşı 6 trilyon liralık yatırım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye’de şehirleri depreme dayanıklı hâle getirmek amacıyla son 23 yılda 6 trilyon 218 milyar 381 milyon 560 bin liralık yatırım yaptı. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrası afet risklerini azaltmaya yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları kesintisiz şekilde sürdürülüyor.

Bu süreçte Bakanlık koordinasyonunda TOKİ aracılığıyla yüz binlerce yeni konut inşa edildi ve sosyal donatı alanlarıyla desteklenen projeler, güvenli yaşam alanlarının oluşmasına katkı sağladı. Riskli ve rezerv yapı alanlarında yürütülen projelerle milyonlarca bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edilirken, kira yardımı, proje ve kamulaştırma desteği, hizmet alımı ve faiz destekleriyle hem deprem riski taşıyan yapı stokları yenileniyor hem de modern şehircilik standartları uygulanıyor.

TOKİ İLE DEPREME DAYANIKLI ŞEHİRLER

Son 23 yılda çevre ve şehircilik alanında 6,2 trilyon liralık yatırım yapan Bakanlık, TOKİ aracılığıyla Türkiye genelinde 1 milyon 292 bin 270 konut üretti ve 63 bin 596 sosyal donatı hizmete sundu. Halen 396 bin 686 konutun inşası devam ediyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda 291 riskli alan ve 1.063 rezerv yapı alanında çalışmalar sürerken, 2012’den bu yana yaklaşık 2 milyon 317 bin bağımsız birim dönüşüme alındı. Projeler için kira yardımı, proje, kamulaştırma ve faiz desteği olarak bugüne kadar yaklaşık 187 milyar lira harcandı.

İSTANBUL'A ÖNCELİK VERİLDİ

Konut stokunun yenilenmesinde İstanbul’a öncelik verildi. 2012’den bu yana İstanbul’da 923 bin bağımsız bölüm dönüşümü tamamlanırken, 208 bin 915 bölümün dönüşüm süreci devam ediyor. Sosyal konut kampanyaları kapsamında ise İstanbul’a 50 Bin, 100 Bin ve 250 Bin Sosyal Konut projeleriyle toplam 67 bin 335 konut kontenjanı sağlandı. TOKİ’nin sosyal konut projeleri çerçevesinde İstanbul’da 155 bin 663 konut projelendirildi, bunların 88 bin 213’ü tamamlanıp teslim edildi.

Asrın felaketi sonrası 11 ilde yürütülen çalışmalar nedeniyle inşası uzayan 67 bin 450 konutun büyük kısmı ise tamamlanma aşamasına geldi.