24 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün Türkiye'de 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 146 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs verilerini güncelledi.

VAKA SAYISI 30 BİNE YAKLAŞTI

Bakanlığın yayınladığı yeni tabloya göre yapılan testler sonucu bugün 29 bin 762 yeni vaka tespit edildi. Tespit edilen vakalar arasında ise 1142 semptomlu hasta belirlendi.

146 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında olan 17 bin 761 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu. Bugün tedavi altındaki 146 kişi de virüse yenilerek hayatını kaybetti.