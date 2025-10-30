29 Ekim’de Anıtkabir'i 1 milyon 125 bin kişi ziyaret etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet 102 yaşında...

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü, tüm yurtta törenlerle kutlandı.

ANITKABİR'E AKIN ETTİLER

Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla saat 09.00'dan itibaren ziyarete açıldı.

Akşam 22.00'ye kadar açık kalan Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına ziyaretçiler, gün boyunca yoğun ilgi gösterdi.

1 MİLYON 125 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret eden kişi sayısını açıkladı.

Aktürk, Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünde Anıtkabir'i 1 milyon 125 bin 311 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

"AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ"

Tuğamiral Zeki Aktürk, açıklamalarında şunları kaydetti:

Öncelikle asil milletimizin, 'ya istiklal ya ölüm' parolasıyla verdiği destansı mücadelesinin Cumhuriyet ile taçlandırılışının, egemenliğin, kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan edişinin 102'nci yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

"TÜM HALKIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"