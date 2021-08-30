30 Ağustos'ta neler oldu? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlamı ve önemi..

30 Ağustos'ta neler oldu? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlamı ve önemi..

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan vatandaşlar bir taraftan, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemi nedir?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemi nedir?"

Türkler, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Anadolu'da yurt edindikleri topraklarını bırakmadı.

26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihine geçti.

Bu zafer, dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birisi oldu.

Vatandaşlar bu günü kutlayıp başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi anarken, bir yandan "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemi nedir?" sorusunu araştırıyor.

Peki,"30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemi nedir?"

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'u başlattı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, muharebeyi yönetmek üzere Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile Afyon Kocatepe'ye geçti. 26 Ağustos'ta 04.30'da başlayan taarruzda Türk askeri birkaç saatte süngü hücumu yaparak Tınaztepe'yi kontrol altına aldı. Ardından Belentepe ve Kalecik Sivrisi düşman işgalinden kurtarıldı.

1. Ordu birlikleri, Büyük Kaleciktepe ile Çiğiltepe arasındaki 15 kilometrelik alanda, düşmanın birinci hat mevzilerini ele geçirdi. 5'inci Süvari Kolordusu, düşman gerilerindeki ulaştırma kollarına başarılı taarruzlarda bulundu, 2'nci Ordu ise cephede tespit görevini aksatmadan sürdürdü.

Türk ordusu, 27 Ağustos sabahı bütün cephelerde yeniden taarruza geçti ve aynı gün Afyonkarahisar, 8'inci Tümen tarafından düşman işgalinden kurtarıldı. 28 ve 29 Ağustos'ta başarıyla sürdürülen taarruz, düşmanın 5'inci tümeninin etkisiz kılınmasıyla neticelendi. 29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan komutanlar, hemen harekete geçilip taarruzun kısa sürede sonuçlandırılmasında hemfikir oldu ve planın 30 Ağustos'ta aksamadan uygulanması için gerekli önlemler alındı.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı en önemli zaferin arifesinde, 30 Ağustos sabahında Zafertepe Çalköy'de birliklere taarruz emrini verdi. Onun bizzat yönettiği Dumlupınar'daki meydan muharebesinde kahraman Mehmetçik, Yunan birliklerini Allıören, Keçiler, Kızıltaş Deresi yolunun iki yanında tamamen sarıp imha etti.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos'ta zaferle noktalandı.