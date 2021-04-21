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    Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist daha tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 10:03
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    Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 terörist öldürüldü

    Kahraman komandolardan teröristlere geçit yok…

    Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesini kendilerine hedef alan teröristler, taciz ateşi açtı.

    4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Komandoların hemen teröristlere karşılık verirken, onlardan 4’ü daha öldürüldü.

    Başarılı operasyonu Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştı.

    HUZUR VE GÜVEN ORTAMINI BOZMAK İSTEDİLER

    Bakanlığın paylaşımında, “Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.” denildi.

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