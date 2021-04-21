Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist daha tarafından etkisiz hâle getirildi.

Kahraman komandolardan teröristlere geçit yok…

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesini kendilerine hedef alan teröristler, taciz ateşi açtı.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Komandoların hemen teröristlere karşılık verirken, onlardan 4’ü daha öldürüldü.

Başarılı operasyonu Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştı.

HUZUR VE GÜVEN ORTAMINI BOZMAK İSTEDİLER

Bakanlığın paylaşımında, “Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.” denildi.