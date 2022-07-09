Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları Mina'da şeytan taşlama ibadetini yerine getirdi.

İslam alemi bu yıl da Kurban Bayramı ile kucaklaştı.

Doğudan batıya dünyanın hemen hemen bütün şehirlerinde Müslümanlar bayramı namaz ile karşılamaya başladı.

Namazını kılıp kahvaltısını yapanlar kurban kesimlerine başlarken hacı olmak için kurtasl topraklarda bulunanların ise daha farklı bir heyecanı vardı.

Şeytan taşladılar

Mekke'de bulunan milyonlarca hacı adayı bugün hac ibadetinin en önemli parçalarından biri olan şeytan taşlama kısmını gerçekleştirdi.

Milyonlarca hacı adayı Mina'da şaytan taşlama ibadetini yerine getirdi.

Kutsal topraklarda son görevler

Hacı adayları bu ibadetlerinin ardından traşlarını olup irhamdan çıkarak ziyaret tavafı ile hacı olarak ibadetlerini tamamlamış olacak.

Hacılar şeytan taşladı VİDEO