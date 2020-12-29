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- Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
MSB, Barış Pınarı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- AA & Ensonhaber
- 29.12.2020 - 16:48
- Güncelleme : 29.12.2020 - 17:13
Türkiye, teröre karşı mücadelesini sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlere yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı.
3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MSB'den yapılan açıklamaya göre 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNULDU
MSB'nin Twitter hesabında yer alan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:
"Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."