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    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    MSB, Barış Pınarı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.12.2020 - 16:48
    • Güncelleme : 29.12.2020 - 17:13
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    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Türkiye, teröre karşı mücadelesini sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla sürdürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlere yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı.

    3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    MSB'den yapılan açıklamaya göre 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

    SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNULDU

    MSB'nin Twitter hesabında yer alan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

    "Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan Kahraman Komandolarımız, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü #1

    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü #2

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