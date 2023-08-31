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4 PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu Abone Olun

4 PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu Terör örgütü PKK mensubu 4 teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı. Bu kapsamda 90 günde teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 38'e ulaştı.

ensonhaber.com Terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüren kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor. Düzenlenen operasyonlarla köşeye sıkışan örgüt mensupları, kendilerini bekleyen hazin sondan kaçamıyor. Bu kapsamda terör örgütü PKK çözülmeye de devam ediyor. 4 terörist daha teslim oldu Son olarak İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları yine sonuç verdi. Bu kapsamda PKK terör örgütünden kaçan 4 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. "Teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 38'e ulaştı" İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 4 BTÖ üyesi güvenlik güçlerimize teslim oldu.



Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda son 90 günde teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 38'e ulaştı.



Terörizmle her alanda mücadele eden kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

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