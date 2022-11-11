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    Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu

    Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit operasyonunda 20 yaşındaki kahraman asker Emre Sevinç şehit düştü.
    • 11.11.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 15:18
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    Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu

    Bursa'ya şehit ateşi düştü...

    Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'ndan acı haber geldi.

    28 yaşında şehit düştü

    28 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, şehit oldu.

    Şehit Sevinç'in acı haberi, ailesine ulaştırıldı.

    Kahraman şehidin cenazesi, Bursa'nın Harmancık ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

    Pençe Kilit Operasyonu nda 1 asker şehit oldu #1


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