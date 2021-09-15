Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamasında "Okullarda velilerimizin izni olmadan PCR testi yapılmayacaktır" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantıda okullarda yapılan tarama testleri ele alındı.

"VELİLERİMİZİN İZNİ OLMADAN PCR TESTİ YAPILMAYACAK"

Bazı velilerin çocuklarına PCR testi yaptırmak istememesi üzerine çıkan iddiaları yanıtlayan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Yüz yüze eğitimin önceliğimiz olduğunu defalarca dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Okullarımızda öğrencilerimize yapılacak olan tarama amaçlı testlerde, velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem yapılmayacaktır.

Velilerimizin izni olmadan PCR testi yapılmayacaktır. Tarama testleri velilerimizin izni ile yapılıyor. Konu salgın hastalık bile olsa bu böyledir."

Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama VİDEO





"TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK KAZANMADAN BUNUN ÖNÜNE GEÇMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Bakan Koca ayrıca aşılama çalışmalarına da değindi:

"Pazartesi gününden itibaren 2 doz aşılama haritasını paylaşacağız. Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek mümkün değildir. Tedbirlere toplumsal bağışıklık elde edilene kadar uymak zorundayız. "



