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Benzine indirim geliyor

Benzine indirim geliyor

25 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 47 kuruş indirim bekleniyor. İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,17 TL'ye gerileyecek.