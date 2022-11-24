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    Benzine indirim geliyor

    25 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 47 kuruş indirim bekleniyor. İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,17 TL'ye gerileyecek.
    • 24.11.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 16:45
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    Benzine indirim geliyor

    Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma devam ediyor.

    Akaryakıt ücretlerinde yaşanan hareketlilik, sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

    Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

    Motorine 95 kuruş indirim gelmişti

    Dün gece benzine 55 kuruş zam gelirken önceki gece de 1 lira 16 kuruş indirim gelmişti.

    Bugünden itibaren geçerli olan 95 kuruş indirimin geldiği motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.

    Benzine 47 kuruş indirim

    Benzin grubunda ise 47 kuruş indirim yapılacağı belirtildi.

    Fiyat değişiklikleri pompaya yansıyacak.

    Güncel fiyatlar

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.84 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 20.62 liradan satılıyor.

    Benzine indirim geliyor #1


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