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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- AA
- 22.08.2021 - 18:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesinde AB’nin Dijital Kovid-19 Sertifikasına, Türkiye’yi dahil etme kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
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