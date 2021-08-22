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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • AA
    • 22.08.2021 - 18:49
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesinde AB’nin Dijital Kovid-19 Sertifikasına, Türkiye’yi dahil etme kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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