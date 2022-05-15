Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Bulgaristan kaynaklı sıkıntılar nedeniyle uzun tır kuyrukları oluştu. Bazı tır şoförleri ise gizlice araçlara binen mültecilerin sıkıntı yarattığını belirtti.

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 23 kilometre uzunluğunda tır kuyruğu oluştu.

Bulgaristan kaynaklı sıkıntılar nedeniyle oluşan tır kuyruklarında, sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul’dan aldığı yükünü Hollanda’ya götürmek için sıra bekleyen tır şoförü Nurhak Tekin özellikle mültecilerin ciddi sıkıntılar yarattığını belirtti.

Mülteci korkusu uyutmuyor

İHA'nın haberine göre; Tekin, mültecilerin gizlice araçlarına bindiğini ve kendilerini sıkıntıya soktuğunu belirterek, "Şu anda mültecilerin korkusundan dolayı uyuyamıyorum.

24 saatten fazla oldu hala da uyuyamıyorum. Gözlerim kan doldu ama yine uyuyamıyorum." dedi.

"Uyuya kalınca halatlar koparılıyor"

İzmir’den yükünü alıp Romanya’ya götürmek için gümrükte sıra bekleyen tır şoförü Mehmet Emin Beşeren ise bölgeye park yerleri yapılmasını istediklerini söyledi.

Beşeren, “Mülteci sıkıntısı çok fazla var. Bazen uykusuzluktan uyuya kalıyoruz. O sıra halatlar koparılıyor, bu sefer gümrüklerde sorun yaşıyoruz” diye konuştu.