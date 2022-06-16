Petrol
119.13
0.52%
Euro
18.0207
0.01%
Dolar
17.3072
0.40%
Altın
1.018
0.29%
Borsa
2529
0.00%
Bitcoin
379.513
5.80%
BTXN Coin
9.09
4.36%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Yeni otopark yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre otopark yeri için 1000 metre kuralı izdüşümü olarak 1500 metreye, yürüme mesafesi olarak ise 2000 metreye çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 11:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yeni otopark yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı otopark yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

    Bakanlığın yapmış olduğu düzenlemeler bugün yayınlanan Resmi Gazete'de yerini aldı.

    Azami ölçüler değişti

    Yeni yönetmelikte mesafe kuralını değiştiren bakanlık teknik gerekçelerle parselinde otopark yapılamayan yapılarda parsel dışı otopark yeri için azami mesafede geçerli olan 1000 metre kuralını, izdüşümü olarak 1500 metreye, yürüme mesafesi olarak ise 2000 metreye çıkardı.

    Böylece daha geniş bir alandan otopark temin edilebilmesi sayesinde otopark yapılma imkânları artmış oldu. Uygulamada kolaylık sağlandı.

    Otopark bedeli alındıktan sonra 3 yıl içinde bölge otoparkı yapılma kuralı da 5 yıla çıkarıldı. Belediyelere kolaylık sağlandı.

    Ödemede kolaylığı sağlamak için de değişikliğe giden bakanlık bölge otoparkı için alından yüzde 25’lik ilk ödeme haricindeki kalan yüzde 75’lik bedelin ödenme süresini iskân tarihini geçmemek kaydı ile 18 aydan 36 aya çıkardı.

    Kentsel dönüşüm de otoparklar için büyük kolaylık

    250 metrekareden küçük parsellerdeki riskli yapıların yerine yapılacak yapılar için yüzde 25’lik bölge otoparkı bedeli alınması ve bölge otoparkları yapılıncaya kadar idaresince geçici yol üstü geçici parklanma yöntemi ile iskân verilebilmesi kuralı da 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 350 metrekareye kadar genişletilebilecek.

    Bu sayede dönüşümde küçük parsellerde otopark yapımı daha da kolaylaşmış olacak.

    Dükkân ve mağaza kullanımlarında ise her 40 metrekare yerine her 50 metrekare için 1 otopark düzenlenecek. Sit alanlarında belediyelere bu miktarı 60 metrekareye kadar çıkarabilme yetkisi de verilerek, sit alanlarındaki ruhsat işlemlerinde de kolaylık sağlanacak.

    Yeni otopark yönetmeliği Resmi Gazete de yayınlandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen CEO bu koine yatırım yapmaya başladı!
    ApeCoin

    Fenomen CEO bu koine yatırım yapmaya başladı!

    Kadını darbeden saldırgana kafa attı
    3. Sayfa

    Kadını darbeden saldırgana kafa attı

    Adana'da, kamu hastanesini zarara uğratanlara operasyon
    3. Sayfa

    Adana'da, kamu hastanesini zarara uğratanlara operasyon

    Görüş Bildir