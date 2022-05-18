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    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 14:58
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    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, hain terör örgütünün kökünü kazıyor.

    Son olarak PKK'lı teröristler, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı.

    Ateş açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

    Duyuru, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.

    "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok"

    MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü #1



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