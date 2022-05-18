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- Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 18.05.2022 - 14:51
- Güncelleme : 18.05.2022 - 14:58
Kahraman Mehmetçik, hain terör örgütünün kökünü kazıyor.
Son olarak PKK'lı teröristler, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı.
Ateş açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Duyuru, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok"
MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."