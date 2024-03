591 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atandı Kamu kurum ve kuruluşlarına 591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi. Bakan Göktaş, "Emanetlere sahip çıkmak boynumuzun borcudur, vatani görevimizdir. Bu anlamda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlıkta şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuya atanması için düzenlenen törene katıldı.

Törende şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin yanı sıra bakanlık personeli de yer aldı.

Bakan Göktaş, ataması gerçekleştirilecek 591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına yeni görevlerinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, vatan uğruna canlarını feda ederek ölümsüzleşen tüm şehitleri şükranla ve rahmetle yad ettiğini belirtti.

"Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz"

Şehit yakınları ve gazileri milletin emaneti olarak gördüklerini aktaran Bakan Göktaş, "Her emanet kıymetlidir; fakat şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz en kıymetli değerlerimizdir. Onların emaneti vatan toprağı, gökyüzünde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızdır. Onların emaneti siz kıymetli ailelerimizdir. Bu emanetlere sahip çıkmak ise bizim boynumuzun borcudur, vatani görevimizdir. Bu anlamda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz. Onların her daim yanında oluyor, onları hayatın her alanında destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bugün yapacağımız 591 atama ile kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısı 49 bin 901'e ulaşmış olacak"

Bakan Göktaş, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının istifadesine sunulan haklardan birinin, kamuda istihdam olduğuna işaret ederek, "2002 yılına kadar yalnızca terörle mücadelede şehit olan güvenlik güçlerimizin yakınlarına ve gazilerimize istihdam hakkı tanınıyordu. Bu hakkın kapsamını genişlettik. Bugün terörle mücadelede şehit olanların yakınlarına tanınan istihdam hakkını 2'ye çıkardık. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensubu güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına 2, malul olanlara ise 1 istihdam hakkı sağladık. Bunun yanı sıra istihdam hakkı bulunmayan diğer kamu kurumlarındaki vazife malullerine de 1 istihdam hakkı tanıdık. Ayrıca terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya engelli hale gelen sivil vatandaşlara da 1 istihdam hakkı tanıdık. Bu kapsamda bugün yapacağımız 591 atama ile kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısı 49 bin 901'e ulaşmış olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından da noter huzurunda kura çekilip, 591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)