6 Mart Türkiye'nin korona tablosu

Koronavirüs salgınında bugün Türkiye'de 11 bin 770 yeni vaka tespit edildi. 64 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanılığı günün koronavirüs tablosunu paylaştı.

Bakanlığın güncellediği tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 11 bin 770 yeni vaka tespit edildi.

Tespit edilen vakalar arasında 702 kişinin ise semptomlu hasta oldukları belirlendi.

64 CAN KAYBI DAHA

Tabloya göre bugün tedavi altında olan 7 bin 291 kişi iyileşerek sağlığına kavuşurken 64 kişi virüse yenilereık hayatını kaybetti.