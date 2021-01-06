6 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu yine sosyal medya hesabından paylaştı.

Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 13 bin 830 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan ise iyileşenlerin sayısı bugün 8 bini geçti.

Tedavi altındaki 191 kişi ise hayatını kaybetti.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ SEVİNDİRİCİ ŞEKİLDE AZALMAYA DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 13.830 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız." notuyla yaptı.