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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin 100'ncü yılı için "İnşallah Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır." dedi.