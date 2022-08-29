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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin 100'ncü yılı için "İnşallah Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır." dedi.
- Haber Merkezi
- 29.08.2022 - 12:31
- Güncelleme : 29.08.2022 - 12:35
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin 100'ncü yılı için "İnşallah Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır." dedi.
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