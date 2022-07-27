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    Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov görüşmede, tahıl sevkiyatının bu hafta başlaması konusundaki hazırlıkları ele aldı.
    • 27.07.2022 - 20:35
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    Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar ve Kubrakov arasındaki görüşmede, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılışından duyulan memnuniyetin ifade edildiği belirtildi.

    Tahıl sevkiyatı ele alındı

    Görüşmede ayrıca, tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki hazırlıklar ile sevkiyat kapsamında karşılıklı destek ve koordinasyona devam edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

    Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü #1


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