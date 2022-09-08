Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin haklı, tahıl zenginlere gidiyor

Hırvatistanlı mevkidaşıyla soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru konusunda 'Sayın Putin'in haklı olduğu konu var. Tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar turunun üçüncü ayağı olan Hırvatistan'da.

Başkent Zagreb'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde resmi törenle karşılandı.

İki lider, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

"Putin haklı"

Buradaki konuşmalarının ardından soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru konusuna değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Rusya tarafından tahıl sevkiyatı yok. Sayın Putin'in haklı olduğu konu var. Gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması VİDEO



"Hırvatistan'daki depreme ilk koşan ülkelerden biri Türkiye olmuştur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geri kalan konuşmasından satır başları;

"6 yıl aradan sonra Zagreb'de tekrar bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye - Hırvatistan bu yıl diplomatik ilişkilerinin 30. yıldönümünü kutluyor. Önceki yıllardaki Hırvatistan'daki depreme ilk koşan ülkelerden biri Türkiye olmuştur. Rusya -Ukrayna arasındaki savaşı ele alıp etraflıca onu değerlendirme fırsatımız oldu.

"Ticaret hacmimiz 900 milyon doları yakaldı"

2 Ekim'de Bosna Hersek'te yapılacak seçimi de değerlendirme fırsatımız oldu. Hırvatistan ile ticaret hacmimiz salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı. Bunu çok daha ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. Hırvatistan'ın ilk jeotermal santrali, demiryolu projesi Türk firmalarınca üstlenildi.





"Dünyaya beraber, güçlü bir mesaj vermiş olacağız"

Bugün TİKA'nın desteğiyle Sisak kentinde inşa edilen İslam Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız. Avrupa'ya ve dünyaya beraber güçlü bir mesaj vermiş olacağız.

Türkiye, Balkanlar'da yaşanan gelişmeleri yakından izlemektedir. Bosna Hersek konusundaki diyaloğumuzun seçimden sonra daha geniş alanda devamını konuştuk.

Bosna Hersek ziyaretimde liderlerle yaptığım görüşmede sıkıntı itibariyle nereden geliyor denilirse Dayton Anlaşması'ndan geliyor. Şu anda burada Boşnaklar, Sırplar, Hırvatlar var. Bunların da temsil eden liderleri var. Burayla ilgili kararı liderler kendi aralarında bir araya gelerek vermeli. Bunun için mekanizmalar var. Bundan sonra Bosna Hersek sıkıntı ödemesin diye temenni ediyorum.





"Tahıllar zengin ülkelere gidiyor"

Şu anda Rusya tarafından tahıl sevkiyatı yok. Sayın Putin'in haklı olduğu konu var. Gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması sayın Putin'i de rahatsız etmektedir.

Biz de Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın istiyoruz. Burada gecikme var. Semerkant'ta sayın Putin'le bunları görüşeceğiz. Gerçekten fakir olan ülkelere de bu tahılı ulaştıtralım. Enerjide fiyatlar yükseliyor. Avrupa bu kışı nasıl geçireceğinin telaşı içinde.

Rakamlar çok yüksek. Bu yüksek rakamlarla Batı ne yapacağının telaşı içinde. Temenni ederim ki hayırlısıyla atılacak adımlarla bu badire atlatılır.

Vladimir Putin: Türkiye olmasaydı, tahıl AB’ye gidecekti



