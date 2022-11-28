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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Bugün yapılacak olan kabine toplantısında, terörle mücadele kapsamında kara harekatı, EYT düzenlemesi, başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi ve enflasyon ile mücadele gibi konular ele alınacak.