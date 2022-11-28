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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

    Bugün yapılacak olan kabine toplantısında, terörle mücadele kapsamında kara harekatı, EYT düzenlemesi, başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi ve enflasyon ile mücadele gibi konular ele alınacak.
    • 28.11.2022 - 07:14
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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

    Önemli konuların görüşüleceği toplantıda, terörle mücadele, çalışma hayatına yönelik düzenlemeler, başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi, ekonomi gibi iç ve dış meseleler ele alınacak.

    Kara harekatı

    Gündemdeki ilk başlık ise terörle mücadele olacak.

    Pençe Kılıç hava harekatı devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan kara harekatını işaret etmişti.

    Toplantıda bölgedeki son durum ve harekata ilişkin yol haritası değerlendirilecek.

    Çalışma hayatına yönelik düzenlemeler

    Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir süre önce kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin kabine toplantısında ele alınacağını duyurmuştu.

    Bu kapsamda düzenlemenin son hali görüşülecek.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor #1

    Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi

    Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik, Kabine Toplantısı'nda öne çıkan bir diğer başlık olarak yerini alıyor.

    Teklifin Meclis sürecindeki yol haritası ele alınacak. Referandum seçeneğine ilişkin istişareler yapılacak.

    Enflasyonla mücadele

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önce faizi tek haneye indirdik, enflasyon da inecek" açıklamasında bulunmuştu.

    Bu kapsamda atılacak adımlar da toplantının gündeminde olacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulunacak.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor #2


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