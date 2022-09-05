Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun yılbaşından sonra hızlı bir şekilde düşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 saat süren kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına çıktı.

Türkiye ekonomisinin yükselişe devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun en ciddi sorun olduğunu söyledi.

"Enflasyonun inşallah yılbaşından sonra hızlı bir şekilde inişine şahit olacağız"

Yılbaşından itibaren hızlı bir şekilde ineceğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye güçlü olmak, gücünü sürekli artırmak mecburiyetindedir. Geçtiğimiz hafta açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamları ekonominin yükselişe devam ettiğini göstermiştir. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 olan büyüme oranımız yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 olarak gerçekleşmiştir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyüme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Programına uygun devam ettiğimizin işaretidir.

Enflasyon hala en ciddi sorunumuz olmayı sürdürüyor. İnşallah yılbaşından sonra enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahit olacağız. Yıl sonuna doğru 20'lere düşecek.

Önce 40'lı sonra 30'lu yıl sonuna doğru 20'lı rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden çıkarmayı hedefliyoruz.

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