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    İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

    Kentte işbaşı yapılan ilk günde trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı.
    • AA
    • 06.12.2021 - 08:57
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 09:40
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    İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

    İstanbul'da haftanın ilk iş gününün başlamasıyla vatandaşlar yollara düştü.

    Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkanların ve servislerin trafiğe katılımıyla araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

    TRAFİKTE SON DURUM

    Anadolu Yakası'nda TEM otoyolu Ankara istikametinde Sultanbeyli bölgesinde, Edirne istikametinde ise Sancaktepe bölgesinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

    D-100 karayolunda her iki istikamette de Maltepe, Pendik ve Tuzla bölgelerinde trafik yavaş ilerliyor.

    İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor VİDEO

    AVRUPA YAKASI'NA GEÇİŞLER YOĞUN

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde de Avrupa Yakası yönünde trafik artıyor. Küçükyalı'da yapılan yol çalışması nedeniyle yoğunluk önceki haftalara göre artarken, sürücüler yan yolu ve sahil yolunu tercih ediyor.

    D-100 karayolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik yavaş seyrediyor.

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    BAHÇEŞEHİR YOLUNDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

    Avrupa Yakası'nda Avcılar'da, D-100 karayolu Ankara istikametinde Ambarlı-Gümüşpala mevkileri arasında yoğunluk yaşanıyor. Hadımköy ve Haramidere'den TEM'e bağlantı yollarında trafik zaman zaman aksıyor.

    TEM'de Ankara istikametinde ise Bahçeşehir-Firuzköy mevkisi arasında trafik durma noktasına geldi. Haliç Köprüsü'nden Okmeydanı istikametine yoğunluk artarken, D-100 karayolu Mecidiyeköy bağlantı yollarında zaman zaman yoğunluk oluştu.

    YOĞUNLUK HARİTASI YÜZDE 62'YE ULAŞTI

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yoğunluk haritasına göre trafik, saat 08.52'de yüzde 62 olarak ölçüldü.

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