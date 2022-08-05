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- Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- 05.08.2022 - 09:57
- Güncelleme : 05.08.2022 - 10:23
Türk askerinin, Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgeye taciz ateşinde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin, etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!" denildi.