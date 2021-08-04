Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme ilişkin açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak ve helikopter tartışmalarına sayılarla son noktayı koydu. Erdoğan konuyla ilgili, "16 uçak var. Bugün gelenlerle 20'ye çıktı. 56 helikopter var." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 gündür süren orman yangınlarıyla ilgili merak edilenleri açıkladı.

Erdoğan, muhalefetin uçak ve helikopter sayısındaki manipülasyonuna dikkat çekti.

"MUHALEFET AYRI BİR MÜCADELENİN İÇİNDE"

"Muhalefet sizinle beraber ayrı bir mücadelenin içinde." diyen Cumhurbaşkanı, yangınlara müdahale eden uçak ve helikopter sayılarını tek tek paylaştı.

"20 UÇAK, 56 HELİKOPTERİMİZ VAR"

Erdoğan konuyla ilgili, "Burada niye uçak ve helikopter yok gibi yalan terörü estiriyorlar. 16 uçak var. Bugün gelenlerle 20'ye çıktı. 56 helikopter var." dedi.

"ÖDEMELERİN HEMEN BAŞLATILMASI TALİMATINI VERDİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diğer açıklamaları ise şu şekilde:

"Öncelikle son günlerde yaşadığımız bu orman yangınlarında ve sellerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Selin ardından hemen Rize'ye gittik. Vatandaşlarla bir araya geldik. Günü birlikte olsa Rize'den Arhavi'ye geçtik. Oradaki vatandaşlarımızla bir adeta miting türü buluşmamız oldu. Gerek esnaf gerek oradaki selin oradaki istila ettiği evlerin durumu üzücüydü. Valilerimize zarar tespitlerinin yapılması yönünde talimat verdik. Hem ayni hem nakdi yönde hızlı hareket etmek için. Valilerimizden gerek Artvin gerek Rize'de hızlı hareket etmelerini istedik.

Ödemelerin hemen başlanması talimatını verdik. Anında konut yapım işine de başlayalım istedik. 1 yıl içerisinde de TOKİ olarak bu konutları bitirip, Arhavi'de buradaki konutların sahiplerine konutlarını teslim edeceğiz.

"187 YANGINDAN 15'İ DEVAM EDİYOR"



Yangında sekizinci gün. Tüm şiddetiyle devam ediyor. Yangında otellerde kalanlar var. Tahliye çalışmalarını gerçekleştirdik. Denizden ve karadan tahliye çalışmalarını yaptık. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarında büyük artış yaşandı. Burada siyasete yer olmamalı. Düşünün ki, 8 gün içinde 187 yangın çıktı. 187 yangından 15'i devam ediyor. Bunların çoğu kontrol altında.

Bölgedeki Termik Santral yanma tehdidiyle karşı karşıya. Helikopterler ve uçaklar söndürme çalışması yaptı. Şu anda 3 bakanımız oradalar. Aşırı rüzgar olmasa söndürmek kolay olacak. Söndürürken bir taraftan da rüzgar tehdidiyle karşı karşıyasınız. Ama biz sadece bunlarla mücadele etmiyoruz.

TOPLAM UÇAK SAYISI 20'YE ÇIKTI



Muhalefet sizinle beraber ayrı bir mücadelenin içinde. Burada niye uçak ve helikopter yok gibi yalan terörü estiriyorlar. 16 uçak var. Bugün gelenlerle 20'ye çıktı. 56 helikopter var.

Devlet olarak bizim görevimiz nedir? Devlet olarak görevimiz, tarım, orman ve hayvancılık, bütün bu ormanların bakımı, ıslahı; yangınların söndürülmesi birinci sorumluluğumuz. Yerleşim yerlerindeki yangınların sorumluluğu ise büyükşehir belediyelerine aittir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi birinci derecede sorumludur. Muğla, İzmir ve Aydın'da belediyelerin birinci sorumluluğudur. Bunlar 'Hayır bizim sorumluluğumuz yok' diyemezler. Açsınlar yerel yönetimlerle ilgili yasayı iyice incelesinler. Şu an napıyorlar? Biz orman yangınlarıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. 8 şehidimiz var.

"RUSYA BİZE 3 UÇAK, 4 HELİKOPTER GÖNDERDİ"



2002'de su ikmal aracı hiç yoktu. 2021'de 2081 adet su ikmal aracı var. İlk müdahale aracı 2002'de yok. 2021'de 2170 adet var. 2002'de 14 adet 21 ton kapasiteli uçak var. 2021'de 682 adet bu noktada iş makinesi var.

Bütün bunlarla beraber yangınla mücadeleyi sürdürüyoruz.

Bugün dünya adeta yangın tehdidi altında. ABD, Rusya yanıyor. Kanada yanıyor. Kimse kalkıpta Rusya niye yanıyor? demiyor. Diyemez. Rusya'da yangın varken, Putin bize o halde 3 tane uçak, 4 helikopter gönderdi.

AFETZEDELERE NASIL DESTEK OLUNACAK?



Öncelikle az önce Elazığ'ı gördünüz. Onun öncesinde Van var. Birçok depremle karşı karşıya kaldık. Bütün yıkılan yerleri sıfırladık. TOKİ ile yepyeni konutlar yaptık, vatandaşlarımıza verdik. Son 19 yılda afetlerle mücadelede profesyonel yaklaşım sergiledik. Yangın ortamında bile 'Başkanımıza güveniyoruz' diyorlar.

Bu depremden sele birçok hadisede tecrübe ettik. Bu tecrübe neticesinde afet bölgesindeki birçok çalışmayı hızlı şekilde yürütebiliyoruz. Bir yandan da hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Zaman kaybımız yok.

Biz şunu da yapıyoruz; hemen evini bul, eve yerleş. Kiranı da biz ödeyeceğiz. 50 bin liralık da evin içini donatmak için destek vereceğiz. Muhalefetin bundan haberi var mı? Ben gerekli talimatları verdim. Evin içini hemen donatacaksınız. Ayni de olur nakdi de. Vatandaş bunu gördüğünde bile 'Evim yandı gitti ama devlet benim yanımda yerimi aldı' der.





YANGINLAR ŞU AN DÜNYANIN MÜCADELE ETTİĞİ BİR TERÖR TEHDİDİR

Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır. Orman yangınları şu an tüm dünyanın mücadele ettiği Covid-19 gibi uluslararası bir tehdittir, hatta bir terör tehdididir.

TÜRKİYE'DE MUHALEFET YALAN TERÖRÜ VAR

Türkiye'de 'yalan terörü' var mı, var. Kim yapıyor, muhalefet. adına birileri 'algı operasyonu' diyor ama bunun adı aslında yalan terörüdür. Biraz dürüst ol, samimi ol. Bir tespitin varsa bunu dürüst yap. Dürüst yap da adam sansınlar, biz de bir şeyler kapalım. Ama böyle bir şey maalesef yok.

CANLI HAYVAN SAHİPLERİNE ÖDEMELERİNİ YAPACAĞIZ

Muhalefetin yaptığı yalan terörüdür. Bir tespitin varsa dürüst yap. Dürüst yap da adam sansınlar, biz de oradan bir şeyler kapalım. Hırvatistan yanıyor. Bizim de ciğerimiz yanıyor. Televizyonda konuşuyorlar, 'canlılar yandı' eyvallah. Yahu yangın olur da ormandaki canlılar yanmaz mı? Biz bu canlıların sahiplerine hepsine ödemelerini yapacağız. Bunun çalışmaların talimatını valilerimize verdik. Vatandaşımızın yaylalarda, benim yörük kardeşlerimin geçim kaynağı o. O olacak ki, peynirini yapacak, çökeleğini yapacak.

BUNDAN SONRA DA FİDAN DİKMEYE DEVAM EDECEĞİZ

19 yıl içerisinde 5 milyon 400 bin ağaç diktik biz. Hala da dikmeye devam ediyoruz. Veysel Bey döneminde diktik, Bekir Bey döneminde dikiyoruz. Yanan yerler böyle kel mi kalacak? Belli bir süre var. O süre dolmadan dikimi yapamıyorsunuz. Birçok yerde daha çok ağaç dikimini teşvik ediyorum. Bir an önce yetişmiş ağaçlarla görülmeye değer hale gelsin. Bazı yerlerde okul çocuklarımızla fidanları dikiyoruz. Bundan sonra bunu yapmaya devam edeceğiz.

ŞU BELAYI DEF ETTİKTE SONRA ADIMLARI ATACAĞIZ

Arkadaşlarımızla, heyetlerimizle, ziraat mühendisi arkadaşlarımızla daha ne gibi çalışma yapabiliriz noktasında daha başarılı oluruz bunları da konuşmanın faydasına inanıyorum. İnşallah şu belayı defettikten sonra atacağımız adımlar bunun üzerine olacaktır. İnşallah bunun adımlarını atacağız.

BU YANGIN BİZİM TARİHİMİZDE OLMUŞ YANGIN DEĞİL

'Bir helikopter, uçak gördüysem namerdim' diyor. Hiç şüphen olmasın, öylesin zaten. Sen bunları konuşurken arkandan helikopter, uçak geçiyor. Sadece gece saatler hava kararınca uçak ve helikopterler maalesef çalışamıyor. Uçaklar geliyor azami 10 saniyede depoyu dolduruyor, ondan sonra nereye dökecekse suyunu döküyor ve tekrar gidip depoyu doldurup geliyor. Bunlar amfibi uçaklardır. Bir de tanker uçaklar var. Depo çok daha büyük. O havalimanında depoyu dolduruyor. Sonra gelip söndüreceği yere boşaltıyor. Farklı helikopterlerimiz var. Özellikle bizim yangın göletleri diye hazırladığmız göller var. Oradan rahatlıkla suyu alabiliyor. Bu iş bir CHP zihniyetinin işi değildir. 19 yılda inşa ettiğimiz bir süreçtir. Şunu bilmemiz lazım ki, gerçekten bu yılın yangını bizim tarihimizde olmuş bir yangın değil. Hatay böyle olmadı. Şu anda 8. gündeyiz, Amerika'da 2 ay sürüyor.

SANTRALLER BÜTÜN O BÖLGENİN İHTİYACINI KARŞILIYOR

Şu anda termik santral tehlikesiyle karşı karşıyayız. Şimdi Yatağan, Kemer santrali sıradan santraller değil. Bütün o bölgenin enerji ihtiyacını karşılıyor. Tabloya bakıyorsunuz. Kanada 2 milyon 750 bin hektar yanıyor. ABD neredeyse 1,5 milyon hektar yanıyor. İspanya ortada. Bütün bunlar ortada iken bunların bu kadar neşelenmesini anlamak mümkün değil.

ARTIK THK'DAKİ UÇAKLARIN DURUMU İŞ GÖRÜR OLMAKTAN ÇIKMIŞ

THK'ya bunlar talip olmuşlar. THK 1985'den itibaren Orman İdaresine bedeli karşılığında uçakla yangın söndürme hizmeti vermiş. Orman oradan hizmet alımı yapıyor. Yoksa THK Orman'ın değil. Orman İdaresi ile yapılan sözleşmelere göre bu uçaklar kullanılıyor. Mesela 3 uçak pert olmuş vaziyette. Artık THK'daki uçakların durumu iş görür olmaktan çıkmış. Teknk şartnameye uymadığından teklif verilmiyor. Bu yıl THK helikopterle yangın söndürme ihalesine katılır inşallah. Ancak ihaleyi daha uygun bir teklif veren özel bir şirket almış vaziyette.

RUSYA'DAN ÜÇ UÇAK KİRALADIK

Rusya'dan 3 uçak kiraladık. Bu sayıyı arttırma durumumuz olacak. Çok amaçlı uçaklardan alma durumumuz sözkonusu olabilir."







