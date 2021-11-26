Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

İzmir'de depremde yıkılan ve hasar gören binaların yerine yapılan konutların teslimi için düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Vur vur inlesin Bay Kemal dinlesin" sloganları atıldı.

Geçtiğimiz yıl İzmir'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedeler için TOKİ (Toplu Konut İdaresi) Başkanlığı tarafından yapılan konutlar, bugün düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

"VUR VUR İNLESİN, BAY KEMAL DİNLESİN"

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan hizmetleri sıraladı, muhalefetin kalesi olan kent için "Biz hizmet getirirken, ayrımcılık yapmadık." dedi.

"Depremin ardından buraya geldiklerinde kendisinden yardım isteyenlere 'Devlet yapsın' diyenlerden hayır gelmez. Bunlardan İzmir'e hayır gelmez" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sık sık "Vur vur inlesin Bay Kemal dinlesin" sloganları ile kesildi.

"BİZ BUNLARA CEVABI 2023'TE VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, İzmir'in derdine derman olacak bir talimat vermiş midir? Belediyelerin sorumluluğunda olan ve yapmadıkları şeylerin suçlarını hükümete atmaktan başka yaptıkları bir şey var mı? Verilen sözlerinin kaçını tuttular? Verilen vaatlerin sıfıra yakınını tuttuklarını göreceksiniz.

İzmir adına duyduğum samimi üzüntüyü sizlerle paylaşıyorum. İzmir'e icraat yapmadan ideolojik saplantılarını giydirmeye çalıştıklarını sizlerin de artık görmeye başladığını düşünüyorum. 2023 ve 2053'e bizleri taşıyacak bir vizyon koymaları mümkün değil. Bay Kemal ve CHP'nin ortaklarına bakın notunu verin.

Önünüze koyacak bir hizmeti ve eseri olmayanlara hak ettikleri cevabı vermeye hazır mısınız? Biz bunlara cevabı 2023'te vereceğiz. Ben hazır olduğunuzu düşünüyorum. İzmir'in diğer sorunlarını da sorumluluklarını yerine getirmeyenlere rağmen birer birer çözeceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlardan İzmir'e hayır gelmez VİDEO

"SÖZ VERİR, SÖZÜMÜZÜ TUTARIZ"

Erdoğan’ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

“Hamdolsun ülkemiz dünyanın en hızlı, en etkin, en pratik afet müdahale sistemine sahiptir. Biz dakikalar içinde yardım, günler içinde enkaz kaldırma çalışmalarını başlatabiliyoruz.

Hiç kimseyi aç bırakmadık, açıkta bırakmadık. Sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Daha önce nasıl Elazığ ve Malatya'da 1 yıl gibi kısa sürede daha iyisini yaptıysak, İzmir'de de aynısını yaptık. İzmir depreminin ardından Bayraklı'da 1391 konut, 392 dükkan için harekete geçtik.

İzmir depreminin 5071 konut, 354 konut yapma kararı aldık. Bugün sözümüzü tutuyor, ilk etap evleri ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz. Bizler AK Parti'yiz. Bizler söz verir, sözümüzü tutarız.

2+1 VE 3+1 KONUTLAR İÇİN UYGUN TAKSİTLER

Bu bölgedeki inşaatlardan kalan 741 konut ve dükkanı da yakın zamanda hak sahiplerine teslim edeceğiz. Son kabine toplantımızın ardından İzmir'de yaptığımız deprem konutlarının ödemeleri ve vade durumlarını kamuoyu ile paylaşmıştık.

2+1 konutların aylık taksitleri 750 liradan, 3+1'lerin taksitleri ise 1020 TL'den başlayacak. Kiradan bile daha düşük bedel ödeyerek vatandaşlarımız evlerine kavuşacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Depremin ardından felaketin yaralarını sarmakla kalmadık, kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırdık.





3 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANDI

Riskli yapı olarak belirlediğimiz 20 bin binayı yıkmış dönüşümü zaten başlatmıştık. Rıza ve yerindelik esası ile çalışmalarımızı yürütüyoruz.

2023 projelerimiz arasında Bergama ve Bayraklı'ya 2 millet bahçesi kazandırma sözümüz var. Depreme hazırlık için gerçekten çok önemli adımlar atıyoruz.

Son 20 yılda 80 bin insanımızı depremlerde kaybettik. Depremlerin çok büyük kısmı bilindik fay hatları üzerinde meydana geliyor. Deprem değil bina öldürür. 81 ilimizin tamamında riskli binaları belirliyor, dönüşüme tabi tutuyoruz.

3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. 330 bin dönüşüm projesinin inşası sürüyor. Planlı kentleşme ve konut üretim seferberliği ile ülkemize kazandırdığımız konutlar en önemli gücümüzdür.





"ALSANCAK MUSTAFA DENİZLİ STADI HAYIRLI OLSUN"

Vatandaşlarımıza sadece ev yapmıyoruz, depreme dayanıklı konutlara kavuşturuyoruz. Son 2 yılda 38 bin 600 konutun yapım çalışmalarını başlattık.

Afetin ne zaman olacağını bilemediğimiz için vatandaşlarımıza buradan çağrı yapıyorum: Riskli yapılarınızı dönüşüme tabi tutun.

Sizlere buradan bir müjde de vermek istiyorum. Alsancak'taki yeni stadımızı da inşallah bugün açıyoruz. Adını Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirledik. Bu tesisin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bayraklı Şehir Hastanesi'ni önümüzdeki yıl hizmete açacağız. İzmir-Ankara YHT hattının ilk etabını 2023 yılında hizmete sunacağız.

İçme suyundan, yol, köprü, metro gibi yerel yönetimlerin sorumluluğundaki işleri merkezi yönetim bütçesi ve bakanlıklarımız ile yürüttük. Bizim ilkemiz insanı yaşat ki, devlet yaşasın şiarıdır.



İzmir'de kütüphane olmadığını öğrendim. İzmir'deki eski tekel fabrikasını içinde kütüphane de olan bir kültür merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz."