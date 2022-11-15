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    Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
    • 15.11.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 10:42
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    Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlere göz açtırmıyor..

    Farklı operasyon bölgelerinde başarılı harekatlar yürüten kahraman Mehmetçik, Türkiye'de terörü bitirmekte kararlı.

    Her geçen gün başarılı bir haberin geldiği askerler, bu kez de Pençe Kilit bölgesinde teröristlerin işini bitirdi.

    2 terörist hava harekatı ile öldürüldü

    Konuya ilişkin haberi, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesi olan Zap’ta tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."

    Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1



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