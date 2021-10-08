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    Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayınlandı

    Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayınlandı

    Hakimler ve Savcılar Kurulunca atanmalara ilişkin kararname, Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2021 - 01:35
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 10:09
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) ait atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Gerçekleşen atamalara ilişkin, "Hakimler ve Savclar Kurulu Başkanlığından: Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişikin Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 06/10/2021 tarihli ve 984 sayılı atama kararı aşağıda gösterilmiştir" açıklamasında bulunuldu.

    Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'nın atamalarını görmek için tıklayın

    Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete de yayınlandı #1

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