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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayınlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulunca atanmalara ilişkin kararname, Resmi Gazete'de yayınlandı.
- Haber Merkezi
- 08.10.2021 - 01:35
- Güncelleme : 08.10.2021 - 10:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) ait atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.
Gerçekleşen atamalara ilişkin, "Hakimler ve Savclar Kurulu Başkanlığından: Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişikin Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 06/10/2021 tarihli ve 984 sayılı atama kararı aşağıda gösterilmiştir" açıklamasında bulunuldu.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'nın atamalarını görmek için tıklayın