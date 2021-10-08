Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayınlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca atanmalara ilişkin kararname, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) ait atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Gerçekleşen atamalara ilişkin, "Hakimler ve Savclar Kurulu Başkanlığından: Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişikin Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 06/10/2021 tarihli ve 984 sayılı atama kararı aşağıda gösterilmiştir" açıklamasında bulunuldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'nın atamalarını görmek için tıklayın