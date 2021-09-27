Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşuyor.

"ÜLKEMİZİN TEMEL YAKLAŞIMLARINI, TÜM DÜNYA İLE PAYLAŞMA İMKANI BULDUK"

"Geçtiğimiz hafta BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Ülkemizin temel yaklaşımlarını tüm dünya ile paylaşma imkanı bulduk.

Uzunca bir süredir "Dünya 5'ten büyüktür" itirazı ile dile getirdiğimiz küresel düzendeki değişiklik talebimizi "Daha adil bir dünya mümkündür" diyerek bir adım öteye taşıdık.

İklim değişikliğinin sebep olduğu afetler de gelişmiş ülkelerde çok ağır kayıplara yol açıyor.

"PARİS İKLİM ANLAŞMASI'NI ONAYLAMA KARARI ALDIK"

Türkiye 2053 vizyonumuzun en kritik hedeflerinden biri olduğuna inandığım, iklim değişikliği konusunda tarihi bir adım atıyor. 2015 yılında Paris İklim Anlaşması'na muvakkafat veren devletler arasında yer alıyordu.

Son dönemde yaşanan gelişmeler ve ülkemize verilen taahhütler sebebiyle önümüzdeki ay yeni yasama yılında bu anlaşmayı onaylama kararı aldık.

"YEŞİL KALKINMA DÖNÜŞÜMÜ'NÜN GEREKTİRDİĞİ ŞEKİLDE YAPACAĞIZ"

Bu karar belirlediğimiz takvim çerçevesinde geniş bir alanda kapsamlı değişiklilere gideceğimiz anlamına geliyor. Gereken eylem planını devreye alarak bu konuda önemli bir atmıştık.

Şimdi bunu Paris İklim Anlaşması ile pekiştiriyoruz. Orta ve Uzun vadeli tüm kalkınma programlarını, Yeşil Kalkınma Dönüşümü'nün gerektirdiği şekilde yapacağız. Bugünden geleceğe hazırlanmanın yol haritası olacaktır.

İklim değişikliği konusunda da safımız yine mazlumların ve mağdurların yanında olacaktır. İklim değişikliğinin yol açacağı sorunlar konusunda da adaletsizliğin, haksızlığın karşısında duracağız.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ, HAK ETTİĞİ YERE DOĞRU GİDİYOR"

Türkiye ekonomisi, salgın şartlarını ve daha önce yaşadığı kimi sıkıntıları hızla geride bırakarak hak ettiği yere doğru hızla yol alıyor. İhracatımız 210 milyar doları geçti.

Nice sessiz devrimleri hayata geçiren Türkiye'de yeşil kalkınma devrimini de inşallah milletimize biz kazandıracağız.

"YÜZ YÜZE EĞİTİMDE KARARLIYIZ"

Yüz yüze eğitimde kararlıyız. Alınan tedbirlerle uygun şekilde başarıyla yürüyor.

Park, bahçede yatanların öğrencilikle alakası yok. Gezi parkı olayı neyse aynı şekilde önümüze gelmiştir. Türkiye, Dünya'da en yüksek sayıda kamu yurduna sahip ülkedir. 1 milyonu aşkın yurt kapasitesiyle, Dünya'da birinciyiz."

AYRINTILAR GELİYOR..

