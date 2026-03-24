Galatasaray'da Mauro Icardi'ye icra şoku

Mauro Icardi şimdi de Türkiye’de icra şoku yaşıyor.

Arjantin’de Wanda Nara ile çocuklarının velayeti için mahkemelik olan ve nafaka konusunda davası bulunan Icardi’ye, Türkiye’de de önceki ev sahipleri dava açıyor.

ESKİ EV SAHİBİ DAVA AÇIYOR

Milliyet'in haberine göre Göktürk’te, Wanda Nara ile birlikte kaldığı aylığı 40 bin dolar olan lüks villayı sözleşmesi bitmeden tahliye eden ve Ulus’a taşınan futbolcunun, evi boşalttığı için kirasını ödemediği iddia edildi.

Mal sahibinin de 1 senelik kirayı talep ettiği belirtildi.

3 AYRI İCRA DOSYASIYLA KARŞI KARŞIYA

Arjantinli yıldızın, bu sebepten dolayı 3 ayrı icra dosyasıyla karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Icardi’ye yöneltilen bir diğer suçlama ise evin kötü kullanımı oldu.

Villanın kötü şekilde bırakıldığı ve düzenlenmesi için ciddi bir masraf gerektiğine vurgu yapıldı.

'EV KÖTÜ ŞEKİLDE BIRAKILDI' İDDİASI

Bundan dolayı da ayrı bir dosya açıldığı ve tazminat talebinde bulunulduğu öğrenildi.

İcra dosyasının ardından arabulucuya giden taraflar arasında işin mahkemelik olacağı dile getirildi.