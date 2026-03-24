Akın Gürlek'in tapu kayıtları hakkında yetkisiz sorgulama yapan memurun itirafları

CHP'nin iftira kampanyasının son hedefi, Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu.

Yolsuzlukla mücadelenin en ön safındaki isimlerden biri olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iftira ve çirkin ithamlarıyla yüz yüze gelen Gürlek'in tapu kayıtlarına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkıyor.

4 adet taşınmazı olduğunu açıklayan Gürlek'in evraklarına CHP'nin nasıl ulaştığı ise merak konusu olmuştu.

Bu kapsamda adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre CHP dezenformasyonunun merkezinde, Kaş Tapu Müdürlüğü yer alıyor.

Özel'in iftiralarının hemen ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kaş Tapu Müdürlüğü’nde görevli memur Diyar Akdağ, sorgusunda her şeyi itiraf etti.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIĞI KADIN İSTEDİ

Akdağ, jandarma sorgusundaki “Ayşegül” ismiyle bildiği ve sosyal medyada tanıştığı bir kişinin ısrarı üzerine Adalet Bakanı’na ait tapu kayıtlarını sorguladığını söyledi.

Kaş Tapu Müdürlüğü’nde görevli kamu personeli Diyar Akdağ, yaptığı sorgulama sonucu Bakan Gürlek’e ait 4 tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri mesaj yoluyla Ayşegül isimli kişiye ilettiğini ve bu işlemleri “kandırıldığını fark etmeden” yaptığını öne sürdü.

"KANDIRILDIĞIMI SONRA ANLADIM"

Jandarmada ifade veren şüpheli Diyar Akdağ, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek “Böyle bir suça bilerek karışmadım. Beni kullandığını sonradan anladım.” ifadesini kullandı.

"ÖZEL'İN SÖYLEDİKLERİ İFTİRA"

Şüpheli Diyar Akdağ ifadesinde, “Adalet Bakanımıza yönelik kumpas ve iftira içerisinde bilinçli bir şekilde bulunmadım. CHP Lideri'nin Adalet Bakanımız ile ilgili söylemlerinin doğru olmadığını, iftira olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde görev yapan tapu teknikeri Diyar Akdağ, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açığa alınmış, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınmıştı.

İFADEYE DAYALI SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Soruşturma kapsamında, şüpheli Diyar Akdağ’ın çevresi ve olası bağlantılarına ilişkin dikkat çeken iddialar da gündemde.

Buna göre, Diyar Akdağ’ın sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu Ayşegül K. isimli kişinin, daha önce “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçundan sabıkalı olduğu belirlendi.

Ayrıca Ayşegül K.’nin bazı CHP’li üst düzey siyasi isimlerle temas içerisinde olduğu iddialarının araştırıldığı, şüphelinin babası Dursun Akdağ’ın Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olduğu ve onun da bu sorgu kayıtlarını CHP’li yerel yöneticilerle paylaştığına yönelik iddiaların da inceleme konusu olduğu belirtildi.

Öte yandan, şüphelinin bazı akrabalarına ilişkin geçmiş yıllarda çeşitli suçlamalarla adli işlem yapıldığı ve bölücü terör örgütüyle iltisak ve irtibat iddialarına dair kayıtların bulunduğu, bu kişilerin farklı illerde gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde yer aldığı kaydediliyor.