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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Haziran 2021 su kesintisi olan ilçeler..

    İSKİ, İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından suların kesileceği ilçeler araştırılmaya başlandı. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek?
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 10:58
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 11:18
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    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Haziran 2021 su kesintisi olan ilçeler..

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa ve Anadolu yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirirken, Su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler paylaşıldı.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte detaylar...

    HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

    Sancaktepe: Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mah

    Çalışmanın tahmini olarak  30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında bitmesi bekleniyor.

    Sultanbeyli: Tüm mahalleler

    Çalışmanın tahmini olarak 30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında bitmesi bekleniyor.

    Büyükçekmece İlçesi: Ahmediye Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Beyoğlu: Kemankeş Mah,Hacı Mimi Mah

    Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İstanbul da sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Haziran 2021 su kesintisi olan ilçeler.. #1

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