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Motorine zam geliyor
Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,26 TL'lik zam bekleniyor.
- Haber Merkezi
- 15.08.2022 - 09:17
Küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.
Yarından geçerli olmak üzere motorin fiyatında 1 lira 26 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Bugün İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.
Benzinde değişiklik beklenmiyor
Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Öte yandan güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.