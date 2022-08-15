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    Motorine zam geliyor

    Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,26 TL'lik zam bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 09:17
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    Motorine zam geliyor

    Küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

    Yarından geçerli olmak üzere motorin fiyatında 1 lira 26 kuruş zam yapılması bekleniyor.

    Bugün İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.

    Benzinde değişiklik beklenmiyor

    Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

    Öte yandan güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.

    Motorine zam geliyor #1


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