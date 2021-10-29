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- Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 29.10.2021 - 15:02
- Güncelleme : 29.10.2021 - 15:08
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyini teröristlerden ayıklamaya devam ediyor...
Kahraman komandolar, Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.
MSB DUYURDU
Barış Pınarı bölgesinde de tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonların başarıyla tamamlandığını resmi hesabından duyurdu.