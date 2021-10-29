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    Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 29.10.2021 - 15:02
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 15:08
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    Irak'ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

    Mehmetçik, Irak'ın kuzeyini teröristlerden ayıklamaya devam ediyor...

    Kahraman komandolar, Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

    MSB DUYURDU

    Barış Pınarı bölgesinde de tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.

    Milli Savunma Bakanlığı, operasyonların başarıyla tamamlandığını resmi hesabından duyurdu.

    Irak ın kuzeyinde 4 terörist öldürüldü #1

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