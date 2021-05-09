9 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 15 bin 191 yeni vaka tespit edilirken, 283 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 15 BİN 191

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 2 bin 102 semptomlu hasta belirlendi.

283 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 25 bin 694 kişi sağlığına kavuşurken, 283 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 43 bin 29 oldu.