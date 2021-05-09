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9 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 15 bin 191 yeni vaka tespit edilirken, 283 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.
- AA & Ensonhaber
- 09.05.2021 - 20:56
- Güncelleme : 10.05.2021 - 08:41
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 15 BİN 191
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 2 bin 102 semptomlu hasta belirlendi.
283 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 25 bin 694 kişi sağlığına kavuşurken, 283 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 43 bin 29 oldu.