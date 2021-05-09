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    9 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    9 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 15 bin 191 yeni vaka tespit edilirken, 283 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.05.2021 - 20:56
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 08:41
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 15 BİN 191

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 2 bin 102 semptomlu hasta belirlendi.

    283 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 25 bin 694 kişi sağlığına kavuşurken, 283 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 43 bin 29 oldu.

    9 Mayıs Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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